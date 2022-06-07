Среди тел 160 украинских военных, которые передали россияне в рамках обмена 4 июня, были тела защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Associated Press.

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил агентству, что десятки тел бойцов, извлеченных из руин разбомбленного завода, уже доставлены Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Брат бойца "Азова", пропавшего без вести, рассказал, что как минимум два грузовика с телами из "Азовстали" были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский подтвердил факт нахождения в плену двух с половиной тысяч военных с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.