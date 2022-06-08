"Глава Крыма" Сергей Аксёнов не подтвердил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об открытии автомобильного сообщения с территории России по материковой части Украины на аннексированный полуостров.

"Говорить об открытии дороги из России в Крым по материку для гражданских целей пока рано", - заявил Аксенов российским СМИ.

Напомним, накануне Шойгу сделал ряд громких заявлений об Украине. В частности, заявил, что уже открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части Украины в Крым.

Как сообщалось, Россия разворачивает в Крыму дополнительные дивизионы ЗРК С-300.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.