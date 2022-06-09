Северодонецк в случае сдачи противнику будет очень тяжело освободить. Так мэр города Александр Стрюк в эфире телемарафона оценил важность обороны города.

"Северодонецк и Лисичанск - два города-сателлита. Лисичанск находится на горе, Северодонецк на плато под горой. Понятно, что они, возможно, и не представляют стратегической ценности в военном плане - это больше вопрос к военному командованию. Но освободить Северодонецк потом будет очень тяжело. Поэтому хочется верить, что наши военные его отстоят и не допустят его полной оккупации", - сказал Стрюк.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в кварталах Северодонецка идут жестокие бои.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.