На подконтрольных Украине территориях не зафиксировано случаев холеры. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Ранее медики предупреждали, что из-за массовых разрушений инфраструктуры и отсутствия в некоторых городах доступа к чистой питьевой воде увеличивается риск распространения инфекционных заболеваний.

"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. Ни в коем случае холерных вибрионов обнаружено не было", – подчеркнул Кузин.

Кроме обследования людей, изучались пробы объектов окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресной воды, 9 - морской и 80 - сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

Ране "Страна" писала, что разведка Британии заявляла о риске крупной вспышки холеры, который существует в Мариуполе.

Также мы публиковали советы украинских врачей, как распознать холеру. Основными проявлениями заболевания являются диарея, тошнота, рвота, снижение температуры и судороги.