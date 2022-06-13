Министр обороны Алексей Резников, упрекнувший Европу в усталости от войны, признал в интервью The Economist отправку на фронт необученных солдат-добровольцев, которые там гибнут.

The Economist пишет, что "возвращающиеся с фронта солдаты говорят о беспорядочном командовании и дефиците боеприпасов. Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей".

По словам Резникова, это неизбежное следствие российского вторжения: "А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать".

Ранее мы писали, что враг превосходит украинскую армию по количеству тяжелого вооружения.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему офицера ВСУ арестовали после интервью американской газете.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.