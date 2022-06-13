Назначенные Россией "власти" захваченных районов Запорожской области заявили, что "обнуляют" кредиты, которые брались местными жителями в украинских банках.

Об этом пишут российские СМИ.

Отметим, что даже без этого решения оплачивать кредит на оккупированных территориях было бы физически невозможно.

Ранее сообщалось, что "власти" оккупированной Запорожской области назвали сроки подготовки "референдума" о присоединении к РФ.

Также мы писали, что на оккупированной части Запорожской области ввели длинный комендантский час.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.