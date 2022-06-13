В Запорожье сегодня, 13 июня, откроют коридор для выезда на оккупированные территории области на частных автомобилях.

Об этом сообщает местная администрация.

Уже сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что украинские военные отодвинули линию фронта от Запорожья.

А в Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска готовятся к полному захвату Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.