Украину до конца года могут покинуть около 2 800 долларовых миллионеров – это 42% всех граждан страны с миллионным состоянием.

Такую оценку приводит аналитическое агентство Henley&Partners в исследовании глобальной экономической миграции.

Согласно той же оценке, из России могут уехать более 15 000 долларовых миллионеров.

Кроме того, прогнозируется, что около 10 тысяч миллионеров в этом году покинут Китай (менее 1% от их общего числа в стране), 8 тысяч - Индию (2%), 2 500 - Бразилию (2%), 1 500 - Великобританию (0,2%).

Ранее мы писали, что сбежавший от войны в Украине миллионер попал под суд в Австрии за вымогательство 5 евро.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.