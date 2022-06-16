В Киеве территориальная оборона завела свинью и разбила грядки. Соответствующие фото опубликованы Киевской горадминистрацией с места расположения бойцов 112-й бригады теробороны.

Также среди снимком можно заметить аккуратно сложенную из кирпичей печь.

По фото видно, что бойцы терробороны живут в землянках, рядом расположены окопы и укрепления из мешков с песком.

Напомним, Кабмин разрешил теробороне применять артиллерийское вооружение и пользоваться ракетными системами.

Также "Страна" писала, как служащий в теробороне брат главы Офиса президента женился на сослуживице.

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.