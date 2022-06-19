Транзит российского газа через территорию Украины снова упал. Если раньше он был более 70 млрд кубов, то сейчас "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,7 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Прокачка через "Сохрановку" не происходит, потому что заявка отклонена украинской стороной.

Об этом сообщил журналистам из российского ТАСС официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,7 млн куб. м на 19 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки составлял 41,4 млн куб. м.

Напомним, "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекратился транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области из-за того, что в том районе российские войска ведут наступление и обстрелы.

С тех пор объем транзита российского газа через территорию Украины постепенно сокращается. 16 мая транзит был в объеме 46,8 млн куб. м. Это минимальное значение с января 2022 года.

Отметим, что прокачка газа через Украину - сейчас единственная полноценная возможность для России продавать трубный газ в Европу. Трубопровод "Северный поток - 2" находится под давлением и газ по нему можно начать подавать в Европу хоть сейчас, но он не запущен в работу, поскольку не сертифицирован из-за санкций. А через "Северный поток - 1" сложно проводить газ, так как компания Siemens не вернула России с ремонта газопрокачивающее оборудование для этого трубопровода.