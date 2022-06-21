22 июня, когда в Украине отмечается День скорби и памяти жертв немецко-советской войны, не исключают возможности провокации со стороны оккупантов во время памятных мероприятий. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

"22 июня в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами", - говорится в сообщении.

В ЦПД украинцев призвали:

удерживаться от пребывания в местах массового скопления населения;

в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в ближайшее бомбоубежище или укрытие;

в помещениях помнить о правиле двух стен и двух выходов.

Напомним, войска РФ обстреляли образовательное учреждение и транспортное предприятие в Харькове.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.