Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Киев и Москву в этом месяце.

Об этом сообщает Journal de Montreal, ссылаясь на слова главы МИД Индонезии Ретно Марсуди.

"Во время визитов в Киев и Москву президент Индонезии встретится с президентом Зеленским и президентом Путиным", - заявила Марсуди.

По ее словам, визит президента подчеркивает обеспокоенность Индонезии относительно гуманитарных вопросов.

"Страна постарается внести свой вклад в урегулирование продовольственного кризиса, вызванного войной, а также его последствий", – сказала глава МИД.

Напомним, что из-за того, что Россия блокирует порты Черного моря, Украина не может поставлять зерно в страны Африки и Азии, которые раньше очень зависели от украинских продуктовых поставок.

Из-за этого президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль призвал Украину разминировать одесские порты, чтобы возобновить экспорт зерна. Ведь если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка "окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать ситуацию на континенте", заявил Саль.

Но Украина не может сделать этого в одностороннем порядке из-за опасения, что после разминирования в порты Одессы войдут российские военные корабли и захватят город.