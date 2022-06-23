Президент Индонезии Джоко Видодо хочет стать первым главой государства из Азии, посетившим Украину и Россию.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, министр иностранных дел этой страны Ретно Марсуди подтвердил, что на следующей неделе Видодо встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам министра, президент хочет работать во имя мира и решить продовольственный кризис, вызванный войной, которая затрагивает не только Индонезию, но и другие азиатские страны.

Видодо также хочет попытаться предотвратить дипломатический скандал из-за того, что он не соглашается отказать Путину в приезде на саммит G20.

Ранее "Страна" сообщала, что Индонезия отказала Украине в поставках вооружения, но готова отправить гуманитарную помощь. Власти мотивировали отказ тем, что Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку.

Также мы писали, что и Путин, и Зеленский приняли приглашение Индонезии посетить саммит G20 в ноябре.

Между тем в Вашингтоне решают, ехать ли Джо Байдену на саммит G20, если там будет Путин. Причем Штаты обсуждали с принимающей саммит Индонезией, чтобы та не приглашала Путина.