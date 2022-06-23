В Челябинской области суд постановил перенести могилу зятя подальше от тещи
В России родственники поскандалили из-за мест на кладбище и даже перенесли свой конфликт в юридическую плоскость, обратившись в суд.
Скандал вспыхнул в Троицке Челябинской области между двумя сестрами, одна из которой возмутилась, что вторая похоронила своего мужа рядом с могилой их матери. Об этом пишут российские издания.
Городской суд удовлетворил иск возмутившейся сестры.
"Сестра, которая ухаживала за могилой, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушение законодательства о захоронении", - сообщили в суде
Было принято решение о перезахоронении мужчины подальше от могилы его тещи.
Напомним, суд конфисковал у Медведчука "золотой вагон" и два подстаканника.
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