В России родственники поскандалили из-за мест на кладбище и даже перенесли свой конфликт в юридическую плоскость, обратившись в суд.

Скандал вспыхнул в Троицке Челябинской области между двумя сестрами, одна из которой возмутилась, что вторая похоронила своего мужа рядом с могилой их матери. Об этом пишут российские издания.

Городской суд удовлетворил иск возмутившейся сестры.

"Сестра, которая ухаживала за могилой, усмотрела не только попрание своих чувств, но и нарушение законодательства о захоронении", - сообщили в суде

Было принято решение о перезахоронении мужчины подальше от могилы его тещи.

Напомним, суд конфисковал у Медведчука "золотой вагон" и два подстаканника.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.