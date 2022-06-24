Лидеры ЕС собираются сегодня предъявить России официальные обвинения в использовании энергоресурсов в качестве оружия за счет сокращения поставок. Об этом сообщает Reuters.

Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался проект решения саммита.

Согласно документу, лидеры ЕС призовут Еврокомиссию сохранять доступные цены на энергоснабжение, и пообещают сохранять единство, отвечая на связанные с войной РФ против Украины вызовы.

Напомним, ранее Россия сократила поставки по трубопроводу "СП-1" на 60%, что вызвало опасения у правительства Германии. Там заподозрили в этом форму газового шантажа.

"Страна" подробно разбирала ситуацию с поставками газа в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.