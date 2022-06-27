Мэр Северодонецка заявил, что город покинули еще не все подразделения ВСУ
Мэр Северодонецка Александр Стрюк сегодня сообщил, что город покинули еще не все подразделения украинской армии.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 27 июня.
По его словам, вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку, поскольку уже ни один мост не функционировал. Для пересечения реки использовались подручные средства, которые были в городе, поэтому процесс был сложным.
"Хотя почти все подрозделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые у них были", - сказал Стрюк.
Стрюк также рассказал, что после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск.
"Артиллерия не перестает работать, город почти равняется с землей. Наносятся авиаудары, работает тяжелая артиллерия", - сказал Стрюк.
Напомним, ранее Гайдай заявил, что ВСУ получили команду покинуть Северодонецк.
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