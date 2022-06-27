Мэр Северодонецка Александр Стрюк сегодня сообщил, что город покинули еще не все подразделения украинской армии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 27 июня.

По его словам, вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку, поскольку уже ни один мост не функционировал. Для пересечения реки использовались подручные средства, которые были в городе, поэтому процесс был сложным.

"Хотя почти все подрозделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые у них были", - сказал Стрюк.

Стрюк также рассказал, что после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск.

"Артиллерия не перестает работать, город почти равняется с землей. Наносятся авиаудары, работает тяжелая артиллерия", - сказал Стрюк.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что ВСУ получили команду покинуть Северодонецк.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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