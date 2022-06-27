В Черкассах спецоперация полиции закончилась предложением руки и сердца. В соцсетях появилось видео, как парень сделал предложение своей девушке, становясь на одно колено и держа в руках огромный букет цветов.

По кадрам видно, что розыгрыш удался - девушка явно не ожидала хэппи-энда и от неожиданного поворота в истории прикрыла лицо руками.

Ранее "Страна" писала, как Моргенштерн на съемках клипа в одних трусах сделал предложение своей девушке.

Также мы писали, как старший сын Дональда Трампа сделал предложение 52-летней телезвезде и бывшей советнице отца.

А во Львовской больнице замуж вышла девушка из Лисичанска, которая осталась без ног после взрыва мины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".