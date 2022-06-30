В США водителю фуры, которую обнаружили на территории Техаса с десятками тел погибших мигрантов внутри, в которой погибли от удушья мигранты, грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь, которая до сих пор практикуется в этом американском штате.

По данным американского минюста, в грузовике, которым управлял Омеро Заморано, обнаружили 53 погибших от удушья людей.

Обвинения "в сговоре с целью перевозки нелегалов, повлекшем за собой смерть", предъявлены и его сообщнику - Кристиану Мартинесу.

Также обвинения в незаконном хранении оружия получили два гражданина Мексики - Хуану Мендесу и Хуану Бильбао. По данным правоохранителей, именно им принадлежала регистрация на прицеп фуры, в которой и скончались мигранты. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в Сан-Антонио, расположенном в 250 км от американско-мексиканской границы, который считается одним из основных пунктов транзитного маршрута для контрабандистов.

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