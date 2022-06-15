Великобритания не исключает выхода из под юрисдикции ЕСПЧ после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду. Об этом сообщает The Guardian.

Высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться во вторник вечером. Но первый рейс был отменен в последний момент из-за решения ЕСПЧ.

Представитель правительства Британии заявил о намерении добиться депортации мигрантов в Руанду, "чего бы это не стоило".

"Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться", - ответил он на вопрос о возможности выхода Британии из конвенции.

Напомним, в Евросоюзе ожидают волну мигрантов до конца года из-за возможного голода.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что Великобритания несет ответственность за гибель всех мигрантов в Ла-Манше.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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