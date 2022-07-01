Что "не так" с Петром Козланюком? Во Львове изменили название улицы, убрав имя местного писателя
Во Львове вчера дерусифицировали восемь улиц, одну из которых назвали в честь Героев Мариуполя.
Интересно, что раньше эта улица называлась именем Петра Козланюка - писателя родом из Коломыи и похороненного на Лычаковском кладбище Львова. Козланюк большую часть жизни прожил во Львове и писал на украинском языке.
Однако он выступал за коммунистический режим а его рассказы печатались в УССР, пока писатель жил на контролируемой тогда Польшей Западной Украине.
За то, что его книги выходили в Харькове, Козланюк дважды отбывал наказание в тюрьме. Основная тема его произведений - ситуация на Западной Украине в 20-х и 30-х годах.
Отметим, что волна "дерусификации" идет по всей Украине. Недавно в Кривом Роге собрались переименовать все улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.
Также мы рассказывали, что Харьковский горсовет отказался демонтировать со своего здания герб Украинской ССР. В мэрии сослались на то, что здание является памятником истории и архитектуры местного значения. Решения об этом статусе были приняты в 1972 и 1980 годах.