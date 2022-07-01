Во Львове вчера дерусифицировали восемь улиц, одну из которых назвали в честь Героев Мариуполя.

Интересно, что раньше эта улица называлась именем Петра Козланюка - писателя родом из Коломыи и похороненного на Лычаковском кладбище Львова. Козланюк большую часть жизни прожил во Львове и писал на украинском языке.

Однако он выступал за коммунистический режим а его рассказы печатались в УССР, пока писатель жил на контролируемой тогда Польшей Западной Украине.

За то, что его книги выходили в Харькове, Козланюк дважды отбывал наказание в тюрьме. Основная тема его произведений - ситуация на Западной Украине в 20-х и 30-х годах.

Отметим, что волна "дерусификации" идет по всей Украине. Недавно в Кривом Роге собрались переименовать все улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией.

Также мы рассказывали, что Харьковский горсовет отказался демонтировать со своего здания герб Украинской ССР. В мэрии сослались на то, что здание является памятником истории и архитектуры местного значения. Решения об этом статусе были приняты в 1972 и 1980 годах.