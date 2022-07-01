Власти Турции закрыли доступ к турецким подразделениям международных изданий Deutsche Welle (Германия) и "Голос Америки".

Об этом пишет газета Sabah.

"Доступ к веб-сайтам DW Turkish и VOA Turkish из Турции был заблокирован на том основании, что в Высший совет радио и телевидения не подавалась лицензионная заявка", - сообщает издание.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выдадут членов Рабочей партии Курдистана. Речь идет о 73 человеках.

Ранее Турция заявила, что не даст согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Однако после этого был подписан меморандум, который открыл скандинавским странам дорогу в НАТО. В нем говорится, что Финляндия и Швеция не будут оказывать поддержку отрядам народной самообороны курдов и партии сирийских курдов "Демократический союз".

Также мы писали, что Турция не будет подключаться к западным санкциям против России, исходя из своей экономической выгоды. Об этом заявил представитель президента страны Реджепа Эрдогана.

Турция одна из немногих не присоединилась санкциям США и Европейского союза против России после ее вторжения в Украину.