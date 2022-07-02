В Донецкой области, в Бахмутском районе горит одна из самых больших электрических подстанций Украины — "Донбасская 750".

Об этом сообщают журналисты канала "Дом".

Подстанция находится рядом с селом Веселая Долина (к югу от Бахмута) и является ключевым объектом энергообеспечения севера Донецкой области. Введена в строй в 1977 году, модернизирована в конце десятых годов этого века.

Ранее советник главы Офиса президента Украина Алексей Арестович заявил, что россияне ведут наступление на Бахмут (Артемовск).

При этом по данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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