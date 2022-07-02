Представитель Национальной Гвардии Руслан Музычук заявил, что российские оккупанты не смогли окружить Лисичанск, а за город сейчас идут ожесточенные бои. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

"За последние несколько дней, как свидетельствует информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и на Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", - сказал он.

В то же время Музычук уточнил, что бои сейчас ведутся под городом. А сам Лисичанск не окружен.

"Вместе с тем противник пытается создать благоприятные условия для наступления. Также сохраняется угроза ракетных ударов", - добавил он.

Уточним, что по заявлениям луганских боевиков, центр Лисичанска уже захвачен. В доказательство чего даже опубликовали видеозапись. Кроме того, их же источники сообщали о взятии города в окружение.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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