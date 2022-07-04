В праздничном параде по случаю Дня независимости США в Вашингтоне приняла участие и довольно большая украинская колонна.

Украинцы в вышиванках, с флагами США и Украины следовали за пикапом, с которого играла "Червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

Согласно переписи 2000 года, в США проживало 892 922 американца украинского происхождения. Больше всего украинцев живет именно в Нью-Йорке.

Украинская диаспора в США — граждане Соединённых Штатов Америки, имеющие полное или частичное украинское происхождение. Согласно переписи населения, в 2006 году было 961 113 американцев украинского происхождения, что составило 0,33 % населения США.

Отметим, что в Вашингтоне празднование прошло спокойно, а вот в пригороде Чикаго во время массового праздника неизвестный открыл огонь по толпе.

По последним данным, после стрельбы на День независимости в США как минимум шестеро погибших, еще 31 человек был госпитализирован.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, изъяты следы огнестрельного оружия.

Подозреваемый описан как белый мужчина 18-20 лет, с длинными черными волосами, худощавого телосложения.

Также накануне мы сообщали, что в США готовятся новые протесты после расстрела полицейскими убегавшего чернокожего. По мужчине было произведено 60 выстрелов.

Полицейская погоня за автомобилем Уокера длилась около пяти минут. В итоге несколько полицейских окружают 25-летнего парня на стоянке, пытаются применить электрошокер, а затем открывают огонь.