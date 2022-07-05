Утром во вторник, 5 июля, жители Одессы наблюдают сильный пожар. Однако он не связан с войной - на улице Промышленной загорелся мусор и шины.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он добавил, что на месте работают пожарные. По предварительной информации, причиной стала жара.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на промышленном объекте был масштабный пожар. Он также возник не из-за "прилета".

Также писали, как в Запорожской области загорелось складское помещение завода.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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