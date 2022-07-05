К российскому певцу Николаю Баскову в Турции подошла украинка с вопросом о том, как ему веселиться во время войны.

Видео опубликовано в соцсетях.

"Я из Украины, и я хотела сказать вам, что Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам вообще, нормально веселиться? - спросила она.

Басков на это ответил, что он "не веселится", а отдыхает", женщина вслед ему сказала "Слава Украине".

По данным СМИ, Баскова засняли в одном из ресторанов на турецком полуострове Датча, в бухте D-Maris. Также называется и 7-звездочный отель, в котором, скорее всего, он и отдыхает.

Цена за сутки в этом отеле стартует от 1500 евро.

Напомним, Басков находится в составленном Минкультом списке из 47 артистов, поддерживающих "спецоперацию" РФ.

А в марте украинский суд разрешил задержать российского певца Баскова.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

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