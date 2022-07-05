Советник главы Офиса президента Алексей Арестович поставил точку в сомнениях, какую из двух Белогоровок отбили и удерживают ВСУ.

Речь идет о Белогоровке в Луганской области под Лисичанском (есть еще село с таким же названием в Донецкой области).

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу позавчера докладывал Владимиру Путину о том, что это село уже захвачено.

Ранее Генштаб в вечерней сводке сообщал, что на Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть Белогоровкой.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.