Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило гибель двух граждан своей страны "вследствие конфликта" в Украине.

По информации местных СМИ, речь идет о 40-летнем Дугласе Буриго и 39-летней бывшей модели Талите ду Вали, которые погибли в Харькове после того, как ранее вступили в ряды интернационального легиона территориальной обороны ВС Украины.

Издание Daily Mail сообщает, что бывшая бразильская модель Талита ду Вали была снайпером.

"Страна" рассказывала, что Талита ду Валле погибла во время ракетного удара Российской Федерации по Харькову 30 июня.

Также мы писали, что Государственный департамент США официально подтвердил гибель американца на войне в Украине. Им стал 52-летний Стивен Забельски, который погиб в бою 15 мая.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.