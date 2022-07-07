Норвегия согласилась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через свою территорию.

Об этом сообщает телекомпания NRK TV в среду, 6 июля, со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

"МИД Норвегии проинформировало, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП "Стурскуг" на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага", - говорится в сообщении.

Нынешнее решение стало "результатом диалога с российской стороной", заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ане Лунде.

"У Норвегии никогда не было цели останавливать поставки на Шпицберген и, в частности, в Баренцбург. Однако из-за санкций они не могли быть перевезены с помощью грузовика, зарегистрированного в России. В Тромсё его перевезла норвежская транспортная компания", - пояснила она.

Напомним, власти Норвегии из-за санкций запретили перевозить грузы в российские поселения. Что, по мнению Москвы, нарушает договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над островом в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними.

Ранее мы писали, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге.