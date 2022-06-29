После Калининграда, у России открылся новый спор по транзиту - теперь с Норвегией. Речь идет об острове Шпицберген, который принадлежит Норвегии, но РФ имеет там право на поселения и экономическое присутствие.

Власти Норвегии из-за санкций запретили перевозить грузы в российские поселения. Что, по мнению Москвы, нарушает договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над островом в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними.

До 1995 года россиян на Шпицбергене было больше, чем норвежцев, концентрировались они в городе Баренцбург. С 2011 года Россия снова начала наращивать присутствие на острове и строить там объекты, что вызывало раздражение Норвегии. В 2015 году Шпицберген посещал "подсанкционный" Дмитрий Рогозин, что также стало причиной скандала.

В мае 2022 года Норвегия распространила свои таможенные законы на Шпицберген. А вчера стало известно, что российские грузы на остров перестали пропускать из-за санкций.

Российский сенатор Клишас уже заявил, что норвежский суверенитет над островом "под вопросом". Тем не менее, консультации находящегося на острове российского консула и норвежских властей продолжаются.

Как писала "Страна", ранее генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой снять запрет на транзит грузов в российские поселки на архипелаге. По его словам, документ составили 25 мая.

Мы также сообщали, что 18 июня Литва прекратила транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

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