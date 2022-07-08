Верховная Рада Украины на заседании в пятницу на время войны отменила ограничения на подарки для чиновников и депутатов. Но только если сами подарки будут использованы на нужды ВСУ или гуманной помощи.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Принятие соответствующего законопроекта №7280 (второе чтение) в общей сложности поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Согласно документу, переходные положения закона "О предотвращении коррупции" дополняются новым пунктом о том, что ограничения по стоимости подарков для чиновников и депутатов, не распространяются в случае получения средств, которые в полном объеме перечислены на спецсчета для ВСУ или на гуманитарную помощь.

То есть теперь депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых превышает одного прожиточного минимума, но только если они полностью пойдут на благотворительность.

Ранее "Страна" писала, что Рада впервые с начала войны провалила сразу 5 законопроектов.

Также мы рассказывали, что Стефанчук анонсировал "турборежим" в Раде для выполнения всех обязательств по членству в ЕС до 2025 года.