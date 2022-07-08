По всей территории Украины в ближайшие выходные возможны дожди с грозами. Из-за летних особенностей атмосферы ожидается неустойчивая погода, которую сложно предсказать.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

Но будет и много солнца и сухих прояснений.

Температура воздуха дает более ясную картинку.

На востоке и юге Украины удержится жара, +28+34 градуса, которая в воскресенье начнет снижаться до +30 и еще больше ослабнет в понедельник-вторник.

На западе и севере ожидается комфортная температура воздуха, +20+28 градусов.

В Киеве в субботу-воскресенье будет временами дождь, возможна гроза, днем ​​около +25 градусов. А утром и вечером будет довольно холодно, +12+17 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что жара постепенно будет отступать из Украины, но еще не раз за лето вернется.

При этом врачи советуют не забывать о профилактике рака кожи летом: носить закрытую одежду, защитные очки, использовать крем. Ультрафиолетовые лучи не только ускоряют фотостарение кожи, вызывая морщины и пигментные пятна, но и повышают риск рака кожи и меланомы. Чтобы уменьшить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей, защищайте кожу всеми возможными способами.