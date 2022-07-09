В оккупированной Чернобаевке неподалеку от Херсона произошел мощный взрыв, в результате которого продолжается масштабный пожар.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

В соседнем Таврическом микрорайоне Херсона пропали свет и вода.

Пожар сопровождается постоянной детонацией, поэтому можно предположить, что это очередное попадание ВСУ по складам боеприпасов РФ. Сегодня с утра и в самом Херсоне гремят мощные взрывы на российских складах. Возможно, речь идет об одном и том же пожаре, поскольку Чернобаевка находится неподалеку от города.

Также публикуются видео многочисленных запусков ракет со стороны Херсона. Вероятно, это попытки российской ПВО сбить "прилеты".

Ранее британская разведка заявила, что Украина наступает в Херсонской области.

А Ирина Верещук призвала к немедленной эвакуации жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.