В Министерстве цифровой трансформации Украины показали, как правильно писать "заявку о коллаборанте" на знакомых, если они заподозрены в сотрудничестве с противником.

Соответствующий пост обнародован в Телеграм-канале главы Минцифры Михаила Федорова.

Он приводит в пример типичное письмо в чатбот "єВорог": "Поддерживает и ждет русский мир. Знает время проведения обстрелов. Его сестра - жена сепаратиста, воюющего за Россию. Они поддерживают связь и обмениваются информацией о расположении нашей армии в городе".

За четыре месяца работы Минцифры получило через чатбот более 2000 "заявок о коллаборантах". Все они переданы в СБУ, добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что под Харьковом местного жителя обвиняют в коллаборационизме.

Также мы писали, что, по данным на начало июня, в Национальной полиции открыли более полутысячи дел по фактам коллаборационизма.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.