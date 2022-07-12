Автобус протаранил витрину магазина в Париже, сообщает портал Actu.

В результате происшествия минимум семь человек получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы, из них двое - в критическом состоянии.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, однако причины пока не уточняются.

Полиция оцепила территорию вокруг магазина, проводятся следственные мероприятия.

Речь идет о мини-автобусе La Traverse, который может перевозить до 22 пассажиров и используется на некоторых маршрутах общественного транспорта в Париже, а также частными компаниями.

Ранее мы писали о том, как в центре Киева пьяный 17-летний водитель, пытаясь скрыться от полицейских после нарушения ПДД, дважды врезался в другие авто. Инспекторы заметили автомобиль Mazda, который двигался без включенного света фар. Они подали сигнал об остановке, но водитель сделал резкий разворот и попытался сбежать. Уехал он недалеко и совершил два ДТП.

Кроме того, мы публиковали видео, как в Киеве водитель сбил пожилого пешехода. За пострадавшим наблюдают медики.

Также появились фото и видео масштабного ДТП на киевских Позняках. Судя по выложенным в Сеть снимкам, авария серьезная, поскольку перед одного из авто – буквально "всмятку".