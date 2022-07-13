В Украине в отдельных сетях АЗС в продаже стал появляться высокооктановый бензин марки А-98.

В частности, сеть Grand-Petrol сообщила, что открыла продажу топлива А-98+ с ограничением в 20 л и запретом заправлять в канистры по цене 79,99 грн/л, передает Enkorr.

"А-98+ есть, но спрос на него тоже есть, поэтому его осталось немного, поэтому мы пока приняли решение отпускать топливо только для корпоративных клиентов", - сказали в компании.

На отдельных АЗК сети Socar также можно увидеть Nano 98 по 53 грн/л, который отпускается не более 30 л за раз. Однако это распродажа остатков, дальнейшие закупки не предусмотрены.

Сеть "Катрал" говорит, что изучает спрос и возможности поставлять А-98.

По имеющимся данным, украинские операторы с начала лета импортировали в Украину 47 т бензина марки А-98.

Напомним, что в Кабмине пообещали стабилизировать ситуацию с бензином уже осенью.

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