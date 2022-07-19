В Великобритании завершился четвертый тур выборов главы Консервативной партии, который заменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра. По его итогам из гонки выбыла экс-министр по вопросам самоуправления Кеми Баденох. За нее отдали свои голоса 59 однопартийцев.

А победил экс-глава Минфина Риши Сунак, набрав 118 голосов.

За ним следует младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт с 92 голосами.

А на третьем месте - глава МИД Лиз Трасс – 86 голосов.

Уже до конца этой недели в гонке за кресло премьер-министра останутся всего два кандидата.

Напомним, что вчера на очередных теледебатах в Британии также победил Риши Сунак. Кандидаты обсудили Путина и вспомнили об Украине.

Так, на вопрос "готовы ли они принять участие в очных переговорах с Путиным на саммите G-20?" все ответили "нет" за исключением Лиз Трасс. Она заявила, что "поедет туда и вызовет Путина" перед "важными колеблющимися странами".

Отметим, что британская пресса изначально пророчила именно экс-министру обороны Пенни Мордонт роль конкурента Сунаку в гонке за пост премьера.