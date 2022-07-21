Вслед за аномальной жарой в Европе столбики термометров на западных территориях Украины неуклонно продолжают подниматься. В пятницу, 22 июля, на Закарпатье ожидается до +35 градусов.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу в Украине самой высокой будет температура воздуха в западных областях, а также в Одесской области: +26...+32 градусов, на Закарпатье - до +35 градусов", - говорится в сообщении синоптика.

Диденко рассказала, что значительно свежее ожидается воздух на северо-востоке Украины, в течение дня там будет +19...+23 градусов.

В большинстве областей в пятницу, 22 июля, столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+29 градусов. Дожди с грозами пройдут в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях, а также в Донецкой области. На остальной территории Украины - без осадков.

В Киеве пятница ожидается очень теплой, в течение дня будет до +26...+28 градусов.

"Преобладает сухая солнечная погода. Выходные в Украине будут горячими, немного свежее станет на северо-востоке, также жара немного уменьшится в западных областях в воскресенье", - добавила синоптик.

Ранее мы писали, что Британию накрыла аномальная 40-градусная жара, из-за которой могут ограничить воду и расплавиться рельсы.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки.