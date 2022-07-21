В Днепре мужчина выбросил из окна пятого этажа собаку породы хаски. Животное скончалось от полученных травм. Подозреваемого задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции области в четверг, 21 июля.

Инцидент произошел на улице Волынской. Свидетели происшествия вызвали патрульных, которые обнаружили в квартире, откуда выбросили животное двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Один из них даже набросился на полицейского.

Мужчину задержали с применением физической силы и наручников. Его товарищ находился в неадекватном состоянии из-за большого количества употребленного алкоголя, ему вызвали "скорую".

Кроме того, на место происшествия прибыла владелица погибшей собаки - 19-летняя жителя Днепра. Она объяснила, что на время оставила собаку отцу своего товарища, чтобы тот присмотрел за ней. Потерпевшая выразила желание писать заявление в связи с произошедшим.

"На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили обоих мужчин в отделение полиции", – сообщили правоохранители.

Мужчинам грозит ответственность по ст.299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

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