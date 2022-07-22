Россияне временно закрывают Мариуполь на въезд и выезд и усиливают проверки в городе в рамках "фильтрационных мероприятий", заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия", - сообщил он.

Андрющенко призвал мариупольцев не выходить из дома без лишней необходимости и почистить телефоны, избегать блок-посты и помогать друг другу.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов назвал три города, по которым россияне выпустили больше всего ракет. Мариуполь - на втором месте.

Как писала "Страна", в Мариуполе заметили огромную колонну военной техники РФ, движущуюся в сторону Запорожской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.