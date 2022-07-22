Военный губернатор Донецкой области показал фото и видео обстрелов Славянска. Есть раненые, разрушены дома
Город Славянск снова находится под обстрелом.
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Предположительно, использовались кассетные боеприпасы.
По его информации, обстреляны жилые кварталы города. Известно минимум о трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.
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