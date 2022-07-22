Город Славянск снова находится под обстрелом.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Предположительно, использовались кассетные боеприпасы.

По его информации, обстреляны жилые кварталы города. Известно минимум о трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.

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