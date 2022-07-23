Куба назначила референдум по вопросу однополых браков и усыновления детей ЛБГТ-парами. Он пройдет 25 сентября.

Об этом пишет APF.

Такая норма вписана в новый проект семейного кодекса, за который уже проголосовал парламент. Но документ вступит в силу, только если его поддержат на референдуме.

Отметим, что в Украине сейчас многие представители правящей партии "Слуга народа" выступают за легализацию однополых браков.

Недавно Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которая вводит понятие "гендера". Это происходит в рамках движения в Европейский союз. Референдума по этому вопросу власти Украины проводить не предлагают.

"Не исключено, что и кубинская история как-то связана с вероятной разрядкой в отношении США, о которой в последнее время говорят в администрации Байдена", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что петиция о легализации однополых браков в Украине набрала 25 000 голосов. Это случилось с большим запасом - за 56 дней до окончания срока голосования.

Также "Страна" подробно анализировала, что значит ратификация Радой Стамбульской конвенции и почему парламент принял это решение.