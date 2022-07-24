В Москве полиция ищет человека, который назвал свою сеть вай-фай "Слава Украине". В дежурную обратилась озабоченная жительница многоэтажки.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Женщина заявила полиции, что в своей квартире на улице Яблочкова (Бутырский район) она поймала слабый сигнал с удивительным названием и требовала немедленно вычислить "нарушителя".

На место приехал отряд полиции, убедился, что вайфай "Слава Украине" реально существует, но определить, откуда идет сигнал, с ходу не удалось.

Проверка продолжается.

Ранее возмущение украинцев вызвал донос на "беременную от рашиста" в "Дие".

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".