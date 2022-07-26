Блокада российского Калининграда окончена. Туда прибыл первый поезд с цементом через Литву.

Об этом пишут российские СМИ.

Литва прекратила транзит подсанкционных грузов в Калининград в июне. После этого ЕС убедил Вильнюс, который заблокировал транзит грузов через свою территорию в российский Калининград, пойти на компромисс. Теперь туда могут провозиться почти все товары, но только по железной дороге, а не автотранспортом.

Литва согласилась выполнять новые правила Евросоюза по транзиту в Калининград, чтобы "не раскалывать единство".

В Вильнюсе недавно сообщили, что возобновили транзит подсанкционных российских грузов в Калининградскую область через свою территорию. Об этом сообщил директор по коммуникациям госпредприятия "Железные дороги Литвы" Мантас Дубаускас.

Разрешено перевозить товары, которые, по словам Дубаускаса, являются необходимыми в Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации Европейской комиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград.