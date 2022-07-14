Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации Европейской комиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград.

Об этом сообщают российские СМИ.

"То есть фактически ЕС пошёл навстречу требованиям России", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва соглашается с рекомендациями Еврокомиссии по калининградскому транзиту "из уважения к трансатлантическому единству". Ранее позитивную оценку рекомендациям дал литовский МИД.

Напомним, Еврокомиссия пояснила, что не запрещала транзит санкционных российских грузов в Калининградскую область по железной дороге.

Также сообщалось, что ранее российские СМИ написали, что Москва и Евросоюз достигли договоренности о снятии санкций с транзита в Калининград.

О том, что Евросоюз может смягчить правила транзита подсанкционных товаров в Калининград сообщалось в начале июля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.