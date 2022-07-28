В Киевской области в результате утреннего ракетного удара 28 июля ранения получили 15 человек. Остатки одной из ракет полицейские обнаружили в лесополосе в Вышгородском районе.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", - сообщил полицейский.

Напомним, изначально сообщалось, что в ходе российского ракетного удара по Киевской области обстрелян объект инфраструктуры в Вышгородском районе.

Позже стало известно, что российские войска нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" также по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области.

Противник вел обстрел из района мыса Фиолент в акватории Черного моря. Одно здание было разрушено и два повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером.

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