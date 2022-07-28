За 6 месяцев 2022 года в Украине было зарегистрировано 3533 случая ротавирусного энтерита (воспалительное заболевание тонкой кишки - Ред.) из них 3388 - у детей. В частности, чаще всего этой болезнью страдали дети в возрасте 1–4 года 1 982 ребенка. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За этот период зарегистрировали 8 вспышек ротавирусного энтерита, в результате которых пострадали 49 человек, из них 44 ребенка. Чаще всего вспышки возникали в пунктах временного пребывания внутренне перемещенных лиц - 6 (75,0%) и дошкольных учреждениях - 2 (25,0%).

Напомним, ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста во всем мире.

Ротавирус очень заразен, заболеть можно после попадания в организм менее 100 вирусных частиц. Острый энтерит начинается с диареи (до 10-15 раз в сутки), тошноты, рвоты и боли в животе. Может повышаться температура до субфебрильных значений, отмечаться головная боль, бледность кожных покровов, белый налет на языке. Пациент жалуется на слабость, вздутие живота, "бурчание" в кишечнике.

Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой и т.п., а также при приеме пищи.

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены. В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным, то есть вакцинироваться можно за свой счет.

Ранее медики объяснили украинцам, что такое ротавирусная инфекция и как ее можно избежать.

Также медики сообщили, что каждый ребенок до пяти лет в Украине инфицируется ротавирусом.