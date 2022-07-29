Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на фоне экономического кризиса в США заявил, что "Уолл-стрит рушится и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете".

Об этом со ссылкой на Адамса пишет New York Post.

По его словам, Соединенные Штаты переживают "трудные экономические времена". "Но мы собираемся пройти через это, потому что я доверяю президенту", - сказал он.

Напомним, ранее Джо Байден, комментируя цифры, указывающие на рецессию, заявил, что "мы на правильном пути".

Также сообщалось, что Барак Обама не заметил рецессии в США и заявил, что в стране прогресс.

Вместе с тем, по показателям ВВП в США началась рецессия. ВВП США во II квартале текущего года упал на 0,9%. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране. Экономисты же прогнозировали рост ВВП на 0,3%.

Позже глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии после падения два квартала подряд.