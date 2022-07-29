Президент Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых украинских военных в День Сил специальных операций ВСУ. Он пообщался с бойцами и врачами и поблагодарил всех за работу.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Даже находясь на лечении, наши защитники сохраняют боевое настроение. Знайте, что мы вас очень поддерживаем. Выздоравливайте быстрее!" – пожелал Зеленский.

Среди раненных военных оказался один иностранный доброволец.

Город, в котором расположен госпиталь, не указывается. Но ранее стало известно, что Зеленский был сегодня с визитом в Одессе.

Место расположение госпиталя не уточняется.

Напомним, что сегодня Зеленский прибыл в Одессу на встречу с послами G7 и заявил, что Украина готова к экспорту зерна.

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