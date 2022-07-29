Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего ракетного удара россиян по жилому кварталу в Краматорске сейчас известно про гибель одного человека.

"Сейчас известно про одного человека и пятерых раненых. Два частных дома уничтожены. Ещё 21 - повреждены. Эти цифры могут измениться", - сообщил мэр Краматорска.

По предварительно информации, по Краматорску ударили двумя ракетами. "Скорее всего, Искандерами", рассказал Гончаренко.

Кроме этого, он призвал людей эвакуироваться. "Сейчас оставаться в Донецкой области - опасно. Эвакуируйтесь. Это ответственный поступок", - заявил Александр Гончаренко.

Как писала "Страна", сегодня из-за обстрела в Харькове пострадал памятник архитектуры. В Богодухове повреждено пищевое предприятие.

Также россияне обстреляли Бахмут из "Ураганов" и нанесли по городу авиаудар, погибли 4 человека, еще пятеро ранены.

Напомним, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.